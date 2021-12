Sie legte Neuss 2020 die Karten : Ankündigungen von Madame Luna im Realitäts-Check

Neuss Für die NGZ-Neujahrsausgabe vor einem Jahr hatte Kartenlegerin Brigitte Maassen alias Madame Luna einen „Blick in die Zukunft“ von Neuss geworfen. Nun gilt es, ihre Prognosen zu überprüfen.

Liebe „Man kann nicht sagen, dass 2021 überdurchschnittlich viele Ehen in Neuss geschlossen werden“, hatte die Wahrsagerin vor einem Jahr angekündigt. Damit hatte sie Recht: Gaben sich 2020 insgesamt 499 Paare das Ja-Wort, waren es in diesem Jahr bislang lediglich zwei mehr. Ein sattes Liebes-Plus gab es allerdings: So ist ein starker Anstieg bei den Geburten zu verzeichnen. 1568 waren es nach Angaben der Stadt 2020, in diesem Jahr sind es bereits 3171.



Finanzen Mit ihrer Prognose schaffte es Madame Luna im März in die Etatrede von Roland Sperling (Die Linke), der betonte: „Auch wenn ich ihren Befund nicht vorbehaltlos teile: alles, was danach von wem auch immer zu hören und zu lesen war, war nur Breitwalzen dieser Expertise, ohne dass die Diskussion an Tiefe gewann.“ Die Wahrsagerin deutete ihre Karten damals so, „dass die Finanzen der Stadt aktuell nicht in Ordnung sind“. In Anbetracht der damals schon erheblichen Auswirkungen durch die Pandemie war diese Aussage wenig überraschend. Ihre Prognose, dass sich ein Mann „von außerhalb“ in die Finanzen der Stadt einschalten wird, sollte sich nicht bewahrheiten – oder meinte sie damit etwa den Landrat mit der Kreisumlage?