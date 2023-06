Cyber-Sicherheit war Thema bei IHK und Hochschule Innenminister Reul warnt Unternehmen vor Cyber-Angriffen

Thomas Grünewald, Präsident der Hochschule Niederrhein, sagte mit Blick auf die spätere Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags über die Zusammenarbeit bei akademischen Qualifizierungsmaßnahmen für Cyber-Kriminalisten am Cyber Campus Nordrhein-Westfalen: „Die Anfänge des Cyber Campus‘ liegen drei Jahre zurück. Jetzt können wir das Angebot um die Qualifizierung von Beamtinnen und Beamten im Polizeivollzugsdienst erweitern. Das macht uns stolz.“ Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften sei man dem Gemeinwohl verpflichtet. „Dieser Verpflichtung kommen wir in einem besonders wichtigen Feld nach.“ Innenminister Reul fand klare Worte: „Die wirkliche Kriminalität findet inzwischen nicht mehr nur auf der Straße statt“, betonte er. So zählte das Landeskriminalamt im vergangenen Jahr rund 96.000 Fälle im sogenannten Tatraum Internet. Und diese Zahl werde steigen. „Wir werden in Zukunft erleben, dass sich die Kriminalität noch stärker ins Internet verschieben wird und Polizisten immer häufiger und intensiver im Gegensatz zu heute im Internet ermitteln“, prophezeite Reul.