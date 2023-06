Schraubenfabrik Neuss 675 Wohnungen auf Industriebrache

Wer in einer Siedlung lebt, die autoarm sein soll, darf es bis zum nächsten Supermarkt nicht allzu weit haben. Dieser Ansicht zumindest sind die Stadt und die Projektentwicklungsgesellschaft „P + B Group“ aus St. Augustin, die auf dem Gelände der ehemaligen Schraubenfabrik an der Further Straße auch einen Supermarkt und einen Drogeriemarkt – mit 1400 beziehungsweise 600 Quadratmetern Verkaufsfläche – sowie 120 Stellplätzen errichten wollen. Festgeschrieben ist diese Absicht in einem neuen Bebauungsplanentwurf, der zeitnah öffentlich ausgelegt werden soll.