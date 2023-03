Städtebau in Neuss „P + B“ stellt Leitidee für Schraubenfabrik vor

Zwei Jahre nach dem Verkauf der Industriebrache Further Straße an den Projektentwickler „P + B Group“ bekommt die neue Siedlung auf dem Gelände der früheren Schraubenfabrik ein Gesicht. In nicht-öffentlicher Sitzung diskutierten die Mitglieder des Gestaltungsbeirates, einem beratenden Expertengremium, und die Planungspolitiker der Fraktionen jetzt drei Entwürfe, die der Investor selbst vorstellte und die schon viele Detaillösungen zu Dach-, Fassaden- und Grünflächengestaltung boten.