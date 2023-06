SPD in Neuss Michael Hohlmann - Der Sozialdemokrat mit Hut wird 70

Obwohl seit Jahren auf den Flüssen und Seen in Deutschland und Europa sportlich unterwegs, so ist Michael Hohlmann doch nicht als Aktiver des Neusser Rudervereins bekannt geworden. Er gehört vielmehr zu den Menschen, die sich einmischen – in Politik und Gesellschaft, in Beruf und Ehrenamt. Zu Zeiten eines Willy Brandt trat er vor mehr als 50 Jahren in die SPD ein. Er war lediglich von 1984 bis 1990 Stadtverordneter, ansonsten wirkte er ausschließlich in Parteigremien mit. Diese Zurückhaltung ist der Vorgabe geschuldet, dass sich bestimmte Mitarbeiter von Landeseinrichtungen nicht gleichzeitig in Stadträten oder Kreistagen engagieren dürfen. Beides gilt als unvereinbar. Das war bei Michael Hohlmann der Fall. Er war mehr als 30 Jahre in NRW-Ministerien verantwortlich tätig, diente unter anderem Franz Müntefering (SPD) und Karl-Josef Laumann (CDU) als Leiter des Kabinett-Referates. Loyal, über alle Parteigrenzen hinweg.