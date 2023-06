Fahrräder vor Schaufenstern abgestellt Fehlende Fahrradstellplätze sorgen für Frust bei Ladenbesitzern

Andrea Kruchen, die das benachbarte Geschäft „Goldrichtig Schmuckgestaltung“ führt und ebenfalls Probleme mit Fahrrädern vor ihrem Schaufenster hat, pflichtet Gerst bei: „Einmal hat ja sogar jemand ein Fahrrad am Rollgitter deines geschlossenen Ladens festgemacht.“ Da Gerst an besagtem Abend noch in ihr Geschäft musste, war sie gezwungen die Feuerwehr zu verständigen: „Die hat das Fahrradschloss dann entfernt“, erzählt sie. Sie betont, dass sie selbst Fahrradfahrerin sei und sich eine fahrradfreundliche Innenstadt wünsche. „Aber uns fehlt ein entsprechender Stellplatz.“