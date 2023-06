Bewegungsangebot von „Sport im Park Neuss“ Energie tanken beim Qi-Gong im Nordpark

Weiter geht es mit einer Reihe von Übungen, die sich positiv auf die Funktionen von Herz und Kreislauf auswirken sollen. Die Teilnehmenden gehen dabei zunächst leicht in die Knie und breiten die Arme auf Schulterhöhe weit vor dem Körper aus. „Der Brustkorb öffnet sich, so haben Herz und Lunge mehr Platz“, erläutert Qi Xiu über ihr Kopfbügelmikrofon. Dank eines Lautsprechers erreichen ihre Erklärungen auch die Kursteilnehmenden in den hinteren Reihen. Das ist wichtig, denn bei den zeitlupenartigen, fließenden Körperübungen kommt es nicht zuletzt auch auf die richtige Atmung an.