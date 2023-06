Streit eskaliert in Neuss 27-Jähriger bei Schlägerei verletzt

Nach Zeugenangaben war der Geschädigte auf einem Fest mit einer Gruppe am Nebentisch in Streit geraten. Daraufhin wurde er niedergeschlagen und am Boden liegend von zwei Personen getreten. Ein anderer Zeuge will gesehen haben, dass der Verletzte zunächst eine Person aus der Gruppe angegriffen hat, bevor diese auf ihn losgegangen seien.