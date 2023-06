Schwimmoffensive in Neusser Bädern 700 Kinder können in den Sommerferien schwimmen lernen

In den Sommerferien können Kinder schwimmen lernen. In den Neusser Schwimmbädern gibt es nämlich 700 freie Plätze in Schwimmkursen – schon im vergangenen Jahr hat es das Extraangebot gegeben, bei dem 700 Kinder das Schwimmen erlernt haben. Dass es in diesem Jahr wieder ermöglicht werden kann, ist der Zusammenarbeit zwischen der Bädertochter der Stadtwerke Neuss –Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) – als Eigentümer und Betreiber der Neusser Schwimmbäder (NBE), dem Neusser Schwimmverein (NSV), der Turngemeinde Neuss (TG), der Deutschen LebensRettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie Neusser Schulen zu verdanken. „Die Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen ist ein sehr hohes und mitunter überlebenswichtiges Gut“, erklärt Bädergeschäftsführer Matthias Braun die Entscheidung. „Wir freuen uns bei den Kursangeboten den Vereinssport als Partner mit im Boot zu haben. Alleine könnten wir dies personell gar nicht stemmen.“