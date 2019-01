Förderer vieler Projekte: Ein Mann aus Neuss mit Visionen

Neuss Wilhelm Werhahn, lange Vorstand des Neusser Familienkonzerns, wird heute 80.

Am heutigen Donnerstag vor 80 Jahren wurde Wilhelm Werhahn als Sohn von Ernst Werhahn und dessen Frau Marianne in Neuss geboren. Auf seine Aufgaben im familieneigenen Konzern wurde er umfassend vorbereitet. Nach dem Abitur am Quirinus-Gymnasium absolvierte er eine Lehre im Bankhaus C. G. Trinkhaus in Düsseldorf, schloss anschließend sein Jura-Studium mit dem zweiten Staatsexamen ab. Nach seiner Tätigkeit bei Karstadt (1970 bis 1978) in Essen wechselte er zur Wilh. Werhahn KG, wo er als Holding-Vorstand (bis 2003) und anschließend als Verwaltungsrat (bis 2009) Verantwortung trug. Die Sparten Lebensmittelbetriebe und Industriebeteiligungen gehörten in seinen Zuständigkeitsbereich, Aufsichtsratsvorsitz bei Zwilling J. A. Henckels in Solingen inklusive. Darüber hinaus nahm er Aufsichtsratsmandate von Unternehmen wie der Commerzbank, RWE Power, RWE DEA oder der Strabag wahr. Er war auch lange Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB) in Neuss, die vor 145 Jahren die Neuß-Grevenbroicher Zeitung gründete.