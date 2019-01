Neuss Düsseldorfer Häfen : Auf das Niedrigwasser folgt die Angst vor Frost

Der Düsseldorfer Rheinpegel lag am Mittwoch bei 2,61 Meter. Foto: Frank Kirschstein

Neuss Der Rheinpegel hat sich wieder leicht stabilisiert. Nun fürchten die Betriebe im Hafen aber Minustemperaturen. Die Schadens-Analyse steht noch aus.

So turbulente Monate gehen auch an einer Pegeluhr nicht spurlos vorüber. Nach dem Monate anhaltenden Niedrigwasser des Rheins steht die markante Anzeige am Neusser Hafenbecken I still und wird derzeit von einem externen Unternehmen repariert. Im neuen Jahr ist zunächst festzuhalten: Die Situation hat sich verbessert, doch die Betriebe genießen die aktuelle Lage mit äußerster Vorsicht.

Die Pegeluhr steht still und wird derzeit von einem externen Unternehmen repariert. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Der Düsseldorfer Rheinpegel lag am Mittwoch bei 2,61 Meter. „Damit kommen die meisten Schiffe klar“, sagt Thomas Düttchen, Sprecher der Neuss Düsseldorfer Häfen, auf Nachfrage unserer Redaktion. Zum Vergleich: Am 23. Oktober vorigen Jahres war mit 23 Zentimeter der Rekord des niedrigsten gemessenen Rhein-Standes geknackt worden. Dieser lag zuvor bei 40 Zentimeter (im Jahr 2003). Aber: Kurz vor Jahresende lag der Rheinpegel noch bei 4.86 Meter – ist also binnen weniger Tage wieder um mehr als zwei Meter abgesunken.

Info Auswirkungen auf die Benzinpreise Regen Das vorläufige Ende des Niedrigwassers ist auch an der Zapfsäule zu bemerken. Da schwere, mit Benzin beladene, Lastschiffe wieder fahren können, ist der Sprit-Preis gesunken. Preis Im Moment steht deren Pegel bei etwas um 1,35 Euro pro Liter Super. Tenor: Wasser im Rhein hoch – Benzinpreise niedrig.

Info

„Es ist noch nicht vorbei“, mahnt Fred de Bruin, Geschäftsführer der O. & L. Sels GmbH & Co. KG. Er befürchtet, dass die Betriebe im Neusser Hafen sozusagen vom Regen in die Traufe gelangen. „Wir hatten in diesem Jahr fast noch keinen Frost“, sagt de Bruin. Und wenn es friert, dann wirke sich das zusätzlich negativ auf den Transport aus. Dominik Baum, Geschäftsführer der C. Thywissen GmbH, hat sogar jüngst die Befürchtung geäußert, dass der Rhein bei anhaltendem Niedrigwasser und einem sehr kalten Winter zufrieren könne.

Die Pegel-Stände sind jedoch nur äußerst schwer zu prognostizieren. Für die Betriebe heißt das: flexibel bleiben und weiterhin alternative Transportmittel wie Lkw und Eisenbahn bereit halten.



Das Problem: Die Transportkosten per Schiff steigen durch das Niedrigwasser in hohem Maße. Produkte beziehungsweise Güter mit geringen Margen werden nicht mehr umgeschlagen und es entsteht eine Verknappung des Schiffsraumes, da die Schiffe mehr als 50 Prozent ihres Ladevolumens einbüßen. Das monatelange Umschwenken auf andere Transportmittel macht den Verantwortlichen zu schaffen. „Ein Schiff von 1000 Tonnen sind 40 Lkw“, fasst Geschäftsführer de Bruin zusammen. Auf einem Großteil der erhöhten Transportkosten bleibe der Betrieb sitzen. Die Sels-Güter kommen per Lieferant. Für alles, was selbst ausgeliefert wird, muss ein Leihschiff her.

Die Neuss Düsseldorfer Häfen möchten nun alle Zahlen zusammentragen – die Jahresergebnisse der Rhein-Cargo liegen noch nicht final vor. Danach soll analysiert werden, wie genau sich das Rekord-Niedrigwasser auf die Wirtschaft in Neuss und Düsseldorf ausgewirkt hat.

Dass es eine „große Belastung“ für die Region ist, davon spricht auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, und hat deshalb jetzt an Land und Bund appelliert, ausreichende Mittel für den Erhalt der Wasserstraßen zur Verfügung zu stellen und die Binnenschifffahrt-Infrastruktur möglichst schnell zu verbessern. IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz erinnerte an das Projekt „Abladeverbesserung und Sohlenstabilisierung am Rhein zwischen Duisburg und Stürzelberg“ im Bundesverkehrswegeplan. Ziel ist eine dauerhafte Abladetiefe von 2,80 Meter in diesem Abschnitt. In einem Brief an Landesverkehrsminister Hendrik Wüst hat die IHK auf den besonderen Priorisierungsbedarf dieser Maßnahme hingewiesen.