Familienunternehmen aus Neuss: Wehrhahn KG ordnet Führungsspitze neu

Neusser Familienkonzern : Werhahn KG ordnet Führungsspitze neu

Sitz der Wilh. Werhahn KG: Königstraße 1 in Neuss. Foto: Woitschützke Andreas

Neuss Anton Werhahn führt das Aufsichtsgremium des Familienkonzerns. Paolo Dell'Antonio folgt ihm als Vorstandssprecher.

Großes Stühlerücken an der Spitze der Wilh. Werhahn KG: Anton Werhahn (59), der seit 2005 in fünfter Generation als Vorstandssprecher das Neusser Familienunternehmen führt, wechselt in den Verwaltungsrat und wurde sogleich zum Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums gewählt. Nachfolger von Anton Werhahn als Sprecher des Vorstandes wird Paolo Dell'Antonio (55), der im vergangenen Sommer nach Neuss in die Werhahn-Zentrale an der Königstraße 1 kam, und zuvor 17 Jahre im Vorstand der Mast-Jägermeister SE in Wolfenbüttel tätig war, davon neun Jahre als Vorstandssprecher.

Anton Werhahn (59) gehörte seit 1990 dem Vorstand an, dessen Sprecher er seit 2005 war. Foto: Woitschützke Andreas

"Mit Paolo Dell'Antonio haben wir eine in der Führung eines Familienunternehmens erfahrene Persönlichkeit zum künftigen Koordinator der Vorstandsarbeit ernannt", sagt Gabriela-Maria Baum-D'Ambra, stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates. Dell'Antonio wird gemeinsam mit Kathrin Dahnke (57, Finanzen) den zweiköpfigen Holding-Vorstand der Werhahn KG bilden, dem somit erstmals in der 177 Jahre langen Firmengeschichte kein Familienmitglied angehört. Allerdings ist auch künftig ein Dreiergremium vorgesehen; ein drittes Mitglied werde noch gesucht. Der Neusser Mischkonzern zählt seit Jahren zu den größten Familienunternehmen in Deutschland, für den weltweit rund 10.000 Mitarbeiter einen Umsatz von zuletzt 3,3 Milliarden Euro (2016) erwirtschafteten.

Info Ein Unternehmen und drei Geschäftsfelder Unternehmen Wilh. Werhahn wurde 1841 von Wilhelm Werhahn in Neuss gegründet. Der heutige Mischkonzern erzielt mit weltweit 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,3 Milliarden Euro. Geschäftsfelder Das Neusser Familienunternehmen engagiert sich in den drei nahezu gleich großen Sektoren Baustoffe (Basalt AG), Konsumgüter (Zwilling) und Finanzen (abcfinance, Bank 11).

Bei der jüngsten Gesellschafterversammlung wurden die offenbar von langer Hand geplanten personellen Veränderungen vollzogen. So schied Peter Bettermann nach Erreichen der satzungsgemäßen Altersgrenze aus dem Verwaltungsrat aus. Er gehörte dem Gremium seit 2002 an, war viele Jahre dessen stellvertretender Vorsitzender und übernahm den Vorsitz 2015. Auch Klaus Trützschler, der viele Jahre den Bilanzausschuss geleitet hat, zieht sich aus dem Aufsichtsgremium zurück. Bereits zum Jahreswechsel 2017/18 wurde der Finanzexperte Fritz Oidtmann zum neuen Verwaltungsratsmitglied berufen.

Anton Werhahn, 1990 in den Vorstand gewählt, legte zuletzt zwei Rekordbilanzen vor. Der Konzernüberschuss von 105 Millionen Euro bedeutete 2016 das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte; es wurde nur 2015 mit 147 Millionen Euro übertroffen. Wenn sich der Werhahn-Konzern heute auf drei (fast) gleichstarke Sektoren (Baustoffe, Konsumgüter, Finanzen) stützt, so entspricht das der Firmen-Philosophie, die Risiken zu verteilen (Diversifikation), sich auf strategisch wichtige Geschäftsfelder zu konzentrieren (Fokussierung) und immer in der Lage zu sein, sich Marktentwicklungen anzupassen (Wandlungsfähigkeit). Auf diese Ziele arbeiteten die Verantwortlichen in langjährigen Prozessen hin. Der letzte Mosaikstein wurde in der Ära des Vorstandssprechers Anton Werhahn mit dem Verkauf der Mühlensparte 2014 gesetzt.

Gabriela-Maria Baum-D'Ambra dankte als stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates Anton Werhahn "für seine besonders langjährige, maßgebliche und sehr erfolgreiche Arbeit". Er habe das Unternehmen zusammen mit seinen Kollegen fokussiert geführt und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche forciert. Es sei eine Freude, dass er als Verwaltungsratsvorsitzender der Werhahn KG weiterhin eng verbunden bleibe.

(-lue)