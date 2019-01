In der Neujahrsnacht in Neuss : Brennendes Auto in Grimlinghausen gelöscht

Grimlinghausen Die Feuerwehr hat in der Neujahrsnacht ein brennendes Auto an der Straße „Im Taubental“ gelöscht. Das teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug stand gegen 0.25 Uhr in Flammen. Daraufhin wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Wagen sichergestellt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)