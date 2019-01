Zentrales Thema für die Stadtentwicklung in Neuss : Visionen auch für die Galopprennbahn

Wird die Fläche mit den Stallungen an der Galopprennbahn zum Kirmesplatz der Zukunft? Der Vorschlag steht im Raum und wird in einem dreistufigen Werkstattverfahren diskutiert. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Noch im Januar startet ein Werkstattverfahren, in dem ein städtebauliches Konzept für Hammfeld-West, Kirmesplatz, Rennbahn und Wendersplatz entstehen soll. Die Stadt will es im Oktober auf der „Expo“ Investoren präsentieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Bürgermeister Reiner Breuer möchte auf der Expo Real, der großen Messe für Gewerbeimmobilien in München, möglichen Investoren im Oktober ein städtebauliches Konzept für den westlichen Teil des Hammfeldes vorstellen. Das riecht nach viel Arbeit für die Planungspolitiker im Stadtrat und ihren Arbeitskreis Hammfeld-West, der deshalb noch im Januar zusammentritt.

Nicht nur für den Arbeitskreis-Vorsitzenden Karl-Heinz Baum (CDU) steht schon vor der Auftaktveranstaltung fest, dass der Blick nicht auf das ehemalige VfR-Stadion und die Flächen begrenzt werden kann, die der Möbelhaus-Investor Kurt Krieger am Ende doch nicht als Gewerbegebiet entwickeln konnte. Vielmehr sind Kirmesplatz, Rennbahn und Wendersplatz ebenfalls Gegenstand eines dreigeteilten Werkstattverfahrens. Auch der Übergang zur Innenstadt werde 2019 konkret angefasst, sagt der Bürgermeister, der im Etat der Stadt bereits Geld für einen städtebaulichen Wettbewerb verankert hat.

Info Der Zeitplan für ein Hammfeld-Konzept Januar Mit dem Auftakt-Workshop beginnt die Analyse von Branchenstruktur und Büromarktentwicklung in Neuss. Ziel: Wachstums- und Nachfragepotenziale erkennen. April Nutzungsvorschläge und deren räumliche Anordnung werden diskutiert. Juli Testentwürfe für ein städtebauliches Konzept entstehen. Oktober Endfassung und Expo

Aber: Einfach wird das alles nicht. Breuers schon vor einem Jahr geäußerte Idee, das TÜV-Gelände, also den Kirmesplatz, dem potenziellen Gewerbegebiet Hammfeld-West zuzuschlagen, um in größeren Einheiten denken zu können, wirft viele Fragen auf, an denen zum Teil schon gearbeitet wird. Die Verwaltung sei beauftragt darzustellen, nennt Baum ein Beispiel, wie die Kirmes in die Ecke der Rennbahn verlagert werden kann, wo derzeit die Pferde-Stallungen sind. Von der Größe her sei die Fläche ausreichend, sagt Baum. Die Hammer Landstraße könnte Rollmopsallee bleiben, der Übergang zum Kirmesplatz dann beispielsweise von der Langemarckstraße aus gestaltet werden, fügt er hinzu. Damit blieben Kirmesgelände und die Festwiese der Bürgerschützen räumlich getrennt, wie das ja auch im Vertrag verankert ist, den Stadt und Schützen ausgehandelt haben. Baum: „Letztlich kommt man an den schützenfestlichen Gewohnheiten nicht vorbei.“



Skihalle Neuss hat mit SnowWorld einen neuen strategischen Partner : Alpenpark Neuss will weiter wachsen

zurück

weiter

Für das Rennbahnareal selbst lägen erste Vorschläge vor, so Breuer. Und zwar „mit und ohne Pferdchen“, wie er mit Blick auf die weitere Entwicklung beim Neusser Reiter- und Rennverein (NRRV) hinzufügt. Breuer schwebt eine Dreiteilung der Fläche in unterschiedliche Nutzungsszonen vor, die nun konkretisiert und „fassbar gemacht werden müssen“: Für Sport und Freizeit, für Erholung und Ökologie sowie für Events. Bislang behindert der Galopprennsport noch eine ökologische Aufwertung des Innenraums der Rennbahn, der als Bürgerpark gedacht ist, diese Funktion aber noch nicht ausfüllt. Der NRRV kämpft derweil um das Überleben der Galopprennbahn – und das neue Konzept mit Streetfood-Trucks und einem Familienprogramm, das die Rennen flankiert, kommt offenbar an. Am vergangenen Samstag kamen rund 4000 Besucher zur Rennbahn – laut Veranstalter so viele wie zuletzt vor 25 Jahren.