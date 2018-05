Langenfeld: Zwilling bietet kulinarische Reise

Langenfeld Das Solinger Unternehmen nennt Konzept mit Shop, Restaurant und Gourmetschule wegweisend.

Der Vorstandssprecher sieht in dem Konzept nicht nur für Zwilling ein neues Format - sondern gleich für die gesamte Branche: "Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Zwilling Culinary World viele Konsumenten begeistern werden." Schon seit Beginn des Jahres hat das Solinger Traditionsunternehmen den Flagship Store in einem sogenannten "Soft-Opening" eröffnet. "Die Resonanz war riesig", freut sich Pressesprecherin Nadine Aubel. Zwilling setze zunehmend auf die Präsenz in eigenen Stores und Shop-in-Shops. "Wir haben bereits mehr als 400 und planen einen Ausbau auf knapp 500", sagt Nadine Auber.

Der jetzt in Shanghai an der Taikoo Hui Mall eröffnete Zwilling Flagship Store sei indes weltweit einzigartig. Auf einer Fläche von 640 Quadratmetern, verteilt über zwei Etagen, präsentiert Zwilling seine kulinatischen Premium-Markenwelten. Dazu gehören neben der Marke Zwilling (Schneidwaren) noch Staub (Kochgeschirr aus Gusseisen und Keramik/Frankreich), Ballarini (Pfannen/Italien) und Demeyere (Edelstahl-Kochgeschirr/Belgien). "Wir haben uns einen der letzten Premium-Standorte in Shanghai gesichert", heißt es aus dem 1731 in Solingen gegründeten Unternehmen. "Die chinesischen Konsumenten sehen Zwilling als absolute Premiummarke und schätzen sie mitsamt ihrer traditionsreichen Geschichte", erklärt Ma Lifeng, Geschäftsführer der Zwilling J. A. Henckels Shanghai Ltd.