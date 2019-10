Christliche Kirchen in Neuss : Zeichen der Ökumene bei gut besuchter Michaelsvesper

Monsignore Professor Stefan Heid aus Rom hat die Predigt bei der Michaelsvesper gehalten. Foto: Heid

Neuss Gemeinsames Gebet der Christen im Quirinusmünster. Monsignore Professor Stefan Heid aus Rom hielt eine bemerkenswerte Predigt über „leere Hände“.

Von Carina Wernig

Im gemeinsamen Gebet und der Feier der Ökumenischen Michaelsvesper im voll besetzten Quirinusmünster setzten Christen verschiedener Konfessionen ein Zeichen für die Ökumene in Neuss. Eingeladen hatte die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Neuss. Katholische, evangelische und orthodoxe Christen betonten mit ihrer Teilnahme ihre Hinwendung zu Gott, unterstützt von zahlreichen Ritterorden, die mit in die Neusser Basilika einzogen und die Fürbitten sprachen. Bei seiner bemerkenswerten Predigt über „leere Hände“ stellte Monsignore Stefan Heid das Verhältnis der Menschen zu Gott in den Mittelpunkt.

Der Professor für Liturgiegeschichte und Hagiographie am Päpstlichen Institut für Christliche Archäologie in Rom war nach langer Zeit wieder einmal in Neuss, wo Heid als Diakon (1993/94) tätig war und von 1999 bis 2006 als Subsidiar in den Semesterferien Dienst an St. Quirin leistete. Seit 2011 ist Heid zudem Direktor des Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft, (RIGG) mit Sitz am Campo Santo Teutonico im Vatikan.

Der Glauben und damit die Beziehung zu Gott sei etwas, das mit der Hand zu greifen sei, so Heid in der Michaelsvesper: „Wir stehen nicht mit leeren Händen vor Gott, bringen etwas mit – uns“, so der Monsignore. Die Gläubigen seien tatkräftig, brächten etwas mit – das sollten sie auch, wie er auf die eher katholische Lesart einging: „Wir sollen von unserem Überfluss auch anderen etwas abgeben. Dann können wir uns gut fühlen.“ Mit einem Schlenker erwähnte Heid auch die „leeren Hände“, die nicht nur die Priester als Zeichen der Demut erheben und sich im Gebet ganz Gottes Größe und Barmherzigkeit anvertrauen: „Gott ist uns nah.“