Silbernes Priesterjubiläum : Aus dem Vatikan zur Michaelsvesper nach Neuss

Stefan Heid freut sich über Laudatio und Präsente zu seinem Silbernen Priesterjubiläum. Rechts Hans-Peter Fischer (r.), Rektor Campo Santo im Vatikan. Foto: Adolf Schätzlein

Neuss Geboren in Hessen lehrt, lebt und wirkt er heute in Rom, in Eichstätt nahe Ingolstadt feierte er sein silbernes Priesterjubiläum, doch irgendwie ist er über all die Jahre ein „gefühlter Neusser“ geblieben: Stefan Heid (57), der in der Stadt noch viele Freunde hat, in der er 1993/94 Diakon war und in die er von 1999 bis 2006 als Subsidiar zurückkehrte, um in den Semesterferien Dienst an der Münsterkirche St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Ludger Baten Von Ludger Baten Autorendetails aufklappen Ludger Baten (lue-) ist Chefreporter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil

Quirin zu tun.

Womöglich sieht er es als Geschenk zu seinem Priesterjubiläum an, dass ihn in diesen Tagen eine Einladung aus Neuss erreichte: Auf Vorschlag von Oberpfarrer Msgr. Guido Assmann wird der Gelehrte mit Schreibtisch im Vatikan Prediger bei der Michaelsvesper am 29. September in der Quirinuskirche sein. Eine Anfrage, über die er sich sehr gefreut hat. Neuss ist für ihn immer eine Reise wert. Seine Zeit in Neuss, seine Begegnungen mit dem damaligen Oberpfarrer Msgr. Hans Dieter Schelauske haben ihn geprägt.

Mehr als zwei Jahrzehnte ist ihm die Ewige Stadt am Tiber zur Heimat geworden. Bereits 2001 wurde er als Professor für Liturgiegeschichte und Hagiographie an das Päpstliche Institut für Christliche Archäologie berufen. Aus seiner Forschungs- und Lehrarbeit sind viele Publikationen hervorgegangen. Gerade ist das Buch „Altar und Kirche. Prinzipien christlicher Liturgie“ (Verlag Schnell & Steiner) erschienen; ein Werk über Liturgie und Kirchenkunst.

In der Nachfolge von Erwin Gatz leitet Stefan Heid seit 2011 als Direktor das Römische Institut der Görres-Gesellschaft, (RIGG) das unter seiner Regie viele neue Mitglieder gewonnen hat und einen wertvollen wissenschaftlichen Beitrag zum interdisziplinären Austausch von Forschern und Facheinrichtungen leistet. Seinen Sitz hat das RIGG am Campo Santo im Vatikan, ein seit mehr als 150 Jahren viel besuchter Treffpunkt für deutsche Rom-Reisende. Dort hat auch Stefan Heid seinen Schreibtisch, dort ist er nicht selten anzutreffen. Gäste, die das Glück haben, von ihm auf der Dachterrasse des fünfstöckigen Gebäudes empfangen zu werden, sind im wahrsten Sinne des Wortes St. Peter zum Greifen nahe.

Keine Frage, Stefan Heid ist in mehr als 20 Jahren zu den bekanntesten Deutschen in Rom aufgestiegen; ein gern gesehener Gast bei vielen gesellschaftlichen Ereignissen. Seine Wohnung liegt nördlich des Vatikan im eleganten und vor allem bei den Römern beliebten Stadtteil Prati mit seinem Jugendstilhäusern, Einkaufsstraßen und trendigen Restaurants und Bars. Wer in diesem Quartier bummelt, hat durchaus Chancen, auch Stefan Heid zu treffen, der in einem Café bei einem Espresso oder einem Vino entspannt.