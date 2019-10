Fest in Lanzerath : Die Lanzerather feiern ihre Erntekönigin Pauline

Lanzerath Bayrische Trachten, bayrisches Essen, bayrische Musik und nicht zuletzt eine entsprechende Dekoration im Festzelt – das alles macht das Lanzerather Erntedankfest aus, das am kommenden Wochenende gefeiert wird.

Das offizielle Programm beginnt dann am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr im Festzelt. Im Mittelpunkt steht natürlich die Erntekönigin Pauline von Trotha. Zu deren Krönung führen die Frauen der Dorfgemeinschaft einen Bogen- und einen Folkoretanz auf. Den musikalischen Rahmen bildet wie bereits in den vergangenen Jahren die Band „The Real Tones“.

Am Sonntag dann geht es ab 11 Uhr weiter mit einem bayrischen Frühschoppen. Dort treten die „Original Holzheimer“ auf. Damit den kleinen Gästen nicht langweilig wird, werden ihnen Spiele angeboten. Und natürlich wird auch etwas gegen den großen und kleinen Hunger angeboten – bayrische Leckereien. Am Sonntag Nachmittag wird es richtig spannend im Festzelt, denn ab 14.45 Uhr wird die neue Erntekönigin ermittelt, die im kommenden Jahr im Mittelpunkt des Festes stehen wird.

Pauline von Trotha ist Lanzeratherin, lebt aber mittlerweile in Bonn, weil sie dort Jura studiert. Sie trägt einen berühmten Namen. So beginnt ihre direkte Ahnenreihe mit Nicolaus von Trotha (1376 bis 1412), erstmals urkundlich erwähnt wurde der Namen 1054. Jürgen Ritterbach, Geschäftsführer der Dorfgemeinschaft Lanzerath, hofft auf viele Gäste, die ins Festzelt kommen, und betont, dass der Eintritt am Samstag und Sonntag frei ist. Für die Lanzerather geht es dann am Montag ab 11 Uhr weiter. Denn nach dem Feiern stehen wie jedes Jahr die Aufräumarbeiten an.