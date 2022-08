Timmermanns-Biwak in Neuss : Rund 300 Gäste fühlen sich wohl an der „Rollmopsallee“

Rund 300 Gäste fühlen sich wohl an der „Rollmopsallee“

Timmermanns-Biwak in Neuss

Neuss Das Autohaus Timmermanns lädt Schützenzüge zum Feiern ein. Das ist nun längst zu einer Tradition geworden, und so konnte Geschäftsführer Thomas Timmermanns auch am Montag wieder gut 300 Schützen begrüßen.

Während der Schützenfesttage ist das Autohaus Timmermanns quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Unternehmen mit Sitz an der Hammer Landstraße, die für einige Tage im Jahr kurzerhand zur berühmten Rollmopsallee wird, müssen ihre Geschäfte dann notgedrungen ein wenig ruhen lassen.

Das Autohaus Timmermanns hat aus der Not eine Tugend gemacht und hatte die Idee, Schützenzüge zum Feiern einzuladen. Das ist nun längst zu einer Tradition geworden, und so konnte Geschäftsführer Thomas Timmermanns auch am Montag wieder gut 300 Schützen zum „Timmermanns-Biwak“ begrüßen, bei dem es einfach darum geht, bei leckeren Getränken, gutem Essen sowie musikalischer Unterhaltung durch die Erftmusikanten ein paar nette Stunden zu verbringen.