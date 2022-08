Mallorca-Hit beim Schützenfest in Neuss : Layla - viel diskutiert, trotzdem gefeiert

Neuss Auf der Düsseldorfer Kirmes versuchte man ihn zu verbieten - den Mallorca-Partyhit Layla von DJ Robin und „Schürze“. In Neuss sorgt er jetzt für Stimmung auf dem Schützenfest.

Von vielen Seiten gab und gibt es Kritik am Partyhit Layla. In Düsseldorf hatte man das Lied von der Rheinkirmes verbannen wollen, auch in Würzburg hatte man das Lied auf dem Kiliani-Volksfest verboten. Dem Erfolg des Songs tut das keinen Abbruch. Neun Wochen war Layla ganz oben in den Charts. Auch in Neuss sorgt das Lied über die „Puffmama“ für Stimmung, egal was man davon halten mag.