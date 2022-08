Grenadierball in Neuss : Grenadiere haben das Feiern nicht verlernt

Grenadierball in Neuss

Erst Parade, dann Partyyyy! Beim Grenadierball wurde bis in den frühen Morgen gefeiert. Nach zwei wegen Corona ausgefallenen Schützenfesten gab es einiges nachzuholen. Foto: Susanne Dobler

Neuss Im Vorfeld hatten die Verantwortlichen des Grenadierballs an Verbesserungen für das Event gefeilt. Der Plan sollte aufgehen, auch wenn der Ehrentanz wegfiel.

Grenadierball ist, wenn der katholische Diakon mit der evangelischen Pfarrerin tanzt, Major Markus Ahrweiler erstmals einen weißen Waffenrock als Galauniform präsentiert, die Band Groovehouse und DJ Andre die tanzende Menge kaum zur Ruhe kommen lassen und Schützenkönig Kurt Koenemann ein Bad in der Menge nimmt.

Denn natürlich bereiteten die Grenadiere der Schützenmajestät und dem Komitee in ihrem Gefolge einen tollen Empfang im Festzelt, doch die Stimmung war so gut, dass der Ehrentanz der Majestät einfach wegfiel und Koenemann stattdessen alleine loszog. Also hieß es: Auf ins Gewühl einer tollen ersten Ballnacht!