Königsempfang am Kreishaus Neuss : Schützenpräsident lockt den Landrat an die Vogelstange

Zum ersten Mal begrüßte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (r.) mit Kurt und Beate Koenemann ein Königspaar am Kreishaus unter freiem Himmel. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mehr als 300 Gäste - an der Spitze das amtierende Schützenkönigspaar Kurt I. und Beate Koenemann – kamen am Freitag zum Königsempfang am Kreishaus Neuss. Dabei gab es auch ein verlockendes Angebot.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Schützenkönig Kurt Koenemann hat mit Ehefrau Beate Residenz im Dorint-Hotel genommen, hält sich beim Händeschütteln zurück und an das von seiner Frau – nach einem Unfall kurz vor dem Kirmestermin 2020 – ausgesprochene Fahrradfahr-Verbot. Nichts soll jetzt noch schief gehen und eine Teilnahme der Schützenmajestät an der Königsparade gefährden. Zum traditionellen Königsempfang des Rhein-Kreises mit mehr als 300 Gästen kam er am Freitag trotzdem gerne – vielleicht ermuntert durch eine Empfehlung, die ihm zuvor beim AOK-Empfang im kleinsten Kreis der ehemalige Vorstandsvorsitzende Wilfried Jacobs mit auf den Weg gegeben hatte: „Aufpassen, abwägen, genießen und trotz Krisen optimistisch in die Zukunft schauen.“

„Aufpassen“ wurde auch beim Empfang des Rhein-Kreises groß geschrieben, denn Landrat Hans-Jürgen Petrauschke begrüßte die Gäste des Kreises erstmals auf dem Platz hinter dem Neusser Kreishaus – mit Blick in Richtung Festwiese. „Trotz schwieriger Zeiten in Europa finde ich es legitim“, so der Landrat, „dass die Menschen sich wieder ein wenig Ablenkung verschaffen.“ Das bedeute ja nicht, die Leiden in der Welt zu vergessen, fügte er hinzu.

Schützenpräsident Martin Flecken griff den Gedanken auf, als er am Rande der Veranstaltung wissen ließ, dass zum Totengedenken am Samstag (17 Uhr) auf dem Markt auch die ukrainische Nationalhymne intoniert wird. Den Gastgeber Petrauschke versuchte Flecken dagegen mit dem Hinweis zu locken, dass drei seiner Vorgänger im 19. Jahrhundert den Titel königlicher Landrat führten, er aber nicht. Ein Anfang wäre gemacht, sagte Flecken, wenn Petrauschke am Dienstag auf den Königsvogel schießen würde. „Ein Anmeldeformular habe ich dabei.“