Partystimmung zum Ball-Abend : Neusser Schützen verstehen zu feiern

Neuss Zum Neusser Schützenfest gehört viel mehr als Paraden. Auch das Tanzen ist in diesem Jahr mal wieder nicht zu kurz gekommen. Am Sonntag feierten gleich drei Korps ausgelassene Bälle - Grenadiere, Schützenlust und Scheibenschützen.

Grenadierball ist, wenn der katholische Diakon mit der evangelischen Pfarrerin tanzt, Major Markus Ahrweiler erstmals einen weißen Waffenrock als Galauniform präsentiert, die Band Groovehouse und DJ Andre die tanzende Menge kaum zur Ruhe kommen lassen und Schützenkönig Kurt Koenemann ein Bad in der Menge nimmt. Denn natürlich bereiteten die Grenadiere der Schützenmajestät und dem Komitee in ihrem Gefolge einen tollen Empfang im Festzelt, doch die Stimmung war so gut, dass der Ehrentanz der Majestät einfach wegfiel und Koenemann stattdessen alleine loszog. Also hieß es: Auf ins Gewühl einer tollen ersten Ballnacht!

Die Neusser Schützenlust brach mit ihrer Ball-Tradition in der Stadthalle und probierte unter dem Motto „Die pure Lust auf Wiese“ am Schützenfestsonntag auf der Rennbahn etwas Neues aus. „Wir werden in den kommenden Tagen Bilanz ziehen, aber es war eine Super-Veranstaltung“, sagte Hauptmann Karlheinz Ackermann am Tag danach. Eine Rückkehr in die Stadthalle im kommenden Jahr sei allerdings nicht ausgeschlossen.

