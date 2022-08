Schützenfest in Neuss : Beim RLT-Biwak singen Schauspieler und Schützen

Neuss Ausgelassene Stimmung am Rheinischen Landestheater: Schützen und Theaterbeteiligte empfingen das Königspaar. Es gab auch eine Showeinlage.

Fröhliches Pfeifen erklingt auf der Bühne – und wenig später auch aus den Reihen der Schützen: Als die Schauspielenden des Rheinischen Landestheaters den Song „Always look on the bright side of life“ anstimmen, werden sie von ihren Zuhörern kräftig unterstützt. Bald schon schallt der Refrain über den gesamten Platz, der gleich hinter dem Rheinischen Landestheater (RLT) liegt. Dort hat der Fördervereins des Theaters zum Biwak mit Gulasch, Getränken und Buffet geladen: „Rund 350 Schützen aus verschiedenen Korps und Zügen sind gekommen“, sagt Joachim Rulfs, der im Verein der Freunde und Förderer des RLT den Vorsitz hat.