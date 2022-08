Die Neusser Schützenlust brach mit ihrer Ball-Tradition in der Stadthalle und probierte unter dem Motto „Die pure Lust auf Wiese“ am Schützenfestsonntag auf der Rennbahn etwas Neues aus.

„Wir werden in den kommenden Tagen Bilanz ziehen, aber es war eine Super-Veranstaltung“, sagte Hauptmann Karlheinz Ackermann am Tag danach. Eine Rückkehr in die Stadthalle im kommenden Jahr sei allerdings nicht ausgeschlossen. jasi