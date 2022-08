Nüsser Röskes : Fröhlich und gut behütet auf der Tribüne

Neuss Zur Königsparade machen sich die Nüsser Röskes schick, auch ein Hut gehört zu ihrem Outfit. Mit Knabbereien, Sekt und anderen Getränken feiern sie auf den Rängen das Schützenfest.

Wer am Tag der Königsparade auf die Tribüne schaut, blickt in ein festliches Farbenmeer: Auf den Rängen feiern die Nüsser Röskes ihr Schützefest – Knabbereien und Getränke dürfen dabei nicht fehlen. „Es ist fast wie ein großes Picknick“, sagt Antonia Weggebahker, die mit ihren Freundinnen eine „Hütchen-Reihe“ bildet. Schon seit ihrer Kindheit sieht sie sich die Königsparade an: Damals hat ihr Vater nämlich mit Freunden einen eigenen Zug gegründet, der mittlerweile schon aus zwei Generationen besteht: den Vätern und Söhnen. „Wir Frauen machen in der Zeit viel unter uns, in den letzten beiden Tagen haben wir wie in einer Schützenblase gelebt“, sagt die 34-Jährige, die mittlerweile in Düsseldorf lebt. „Schützenfest, das ist wie ein großes Klassentreffen, ein nach Hause kommen.“