Schützenfest in Neuss : Königsmahl im Zeughaus – die längste Tafel in Neuss

Neuss Mehr als 70 Gäste speisten jetzt gemeinsam mit König Kurt I. im Neusser Zeughaus. Dabei wurde auch eine dreifache Premiere gefeiert.

In diesem Jahr feierten die drei Hubertusschützen Premiere: Zum ersten Mal nahm das Trio zum Königsmahl an der wohl längsten Tafel in Neuss Platz: mehr als 70 Gäste. Premiere in diesem Kreis hatte auch der neue Oberpfarrer Andreas Süß, der das Tischgebet sprach. Das feine Essen hatte Furagemeister Markus Jansen ausgewählt; die Brigade des Crowne-Plaza-Hotels brachte es auf den Tisch.