Schützenfest-Biwak : Jacques Tilly enthüllt Friedenstaube auf dem Münsterplatz

Neuss Es war ein wenig ein etwas anderes Biwak nach der Corona-Zwangspause. Denn erstmals wurde bei der mittlerweile 41. Veranstaltung der Volksbank Düsseldorf Neuss auf dem Münsterplatz ein ganz klares Zeichen für den Frieden gesetzt – und das in Form einer weißen Tauben-Skulptur, die der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly im Auftrag des Geldinstituts kreiert hatte.

Gut 1100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und vor allem verschiedenen Schützenzügen konnte Volksbank-Chef Rainer Mellis begrüßen, nachdem alle zuerst das Schützenglockenspiel am Vogthaus bewundern konnten. „Endlich wieder Muskelkater vom Marschieren, endlich wieder Kopfschmerzen, was am Alkohol liegen mag und endlich wieder Tauwetter für Dicke“, startete Mellis seine Begrüßungsrede, in der der Schalke-Fan natürlich auch auf die Bundesliga-Partien des Wochenendes eingehen musste. „Meine Schalker heißen jetzt 1:6 oder da war endlich Sommer in München“, sagte er, denn schließlich sei Fußball hinter Schützenfest die zweitschönste Nebensache der Welt. Mellis trug wie die Volksbank-Mitarbeiter unter seiner Uniform ein T-Shirt mit der Aufschrift „Gemeinsam für den Frieden“, das Motto, „unter dem die Veranstaltung angesichts des Krieges mitten in Europa steht“, sagte er.