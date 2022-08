Grenadier tritt an : Dritter Königskandidat beim Schützenfest in Neuss

Neuss Aus einem Zwei- wird mindestens ein Dreikampf: Bislang standen als Anwärter auf die Königs-Nachfolge von Kurt Koenemann zwei Kandidaten fest. Nun hat ein dritter Kandidat seine Bewerbung abgegeben.

Jochem Kirschbaum aus dem Schützenlustzug „Schwemmböxges“ wagt den fünften Anlauf und stellt damit in der Geschichte des Neusser Bürger-Schützen-Vereins einen neuen Rekord auf. Stephan Meier, Major des Tambourcorps „In Treue fest“, schießt zum zweiten Mal auf den Vogel. Doch beim Zweier-Duell wird es nicht bleiben: Denn wie unsere Redaktion am Sonntag erfuhr, hat ein dritter Kandidat seine schriftliche Bewerbung abgegeben. Öffentlich machen möchte der Grenadier seinen Namen aber erst am Montag – also am Meldeschluss-Tag. jasi