Preis-Check auf der Neusser Kirmes : Toilettengang ein Euro, kleines Bier bis zu drei

Neuss Hohe Personalkosten, gestiegene Energiepreise und viele weitere Entwicklungen machen auch den Besuch auf der Neusser Kirmes teurer als je zuvor. Das spiegelt sich vor allem beim Essen und dem passenden Getränk wider. Der Check.

Fast alle Schausteller sahen sich gezwungen, die Preise für Currywurst und Co. entsprechend anzuheben. In Düsseldorf sorgte der Preis für ein 0,2-Glas Altbier in Höhe von drei Euro zuletzt für Aufsehen. Weit entfernt ist Neuss davon nicht mehr, an manchen Ständen erhält man für dieselbe Summe aber wenigstens 0,25 Liter, so etwa an der Theke von „Zum Ritter“, dort waren es im Jahr 2019 noch 2,50 Euro.