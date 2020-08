Vorfall in Neuss : Mutmaßliche Einbrecherinnen durch „Schwarzfahren“ entdeckt

Vorfall in Neuss

Neuss Am Mittwoch sind Bahn-Kontrolleuren zwei junge Frauen aufgefallen, die weder Fahrkarten noch Ausweispapiere vorzeigen konnten. Bei dem Duo handelt es sich um mutmaßliche Einbrecherinnen - ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen beide an.

Polizeibeamte wurden am Mittwoch, 19. August, gegen 17.20 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle an der Stresemannallee in Neuss gerufen: Dort sind den Kontrolleuren zwei junge Frauen aufgefallen, die weder Fahrausweise noch Ausweispapiere vorzeigen konnten. Um die Identität festzustellen, durchsuchte die Polizei die beiden Verdächtigen: Dabei fanden die Beamte zwar keine Ausweispapiere, dafür aber hochwertigen Schmuck, Handtaschen, Schuhe und typisches Einbruchswerkzeug.