Polizei ermittelt Unbekannte dringen in Neusser Wohnung und Geschäft ein

Unbekannte sind am Montag gegen 2 Uhr in ein Geschäft an der Straße „Büchel“ eingedrungen. Die mutmaßlichen Täter beschädigten die Eingangstür und entwendeten Mobiltelefone sowie Handyzubehör. Bei einem zweiten Geschäft versuchten die Unbekannten mittels Gehwegpfosten in das Gebäude zu gelangen, allerdings vergebens. Es blieb beim Einbruchsversuch.