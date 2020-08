Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Brand in einem Futtermittelbetrieb

Neuss Weil es in einem Futtermittelbetrieb gebrannt hat, wurde am Dienstag die Feuerwehr alarmiert. Den Brand hatten sie schnell unter Kontrolle, die Suche nach Glutnestern erschwerte die Arbeit.

Das teilt die Feuerwehr mit. Sie wurde am Dienstag gegen 8.50 Uhr alarmiert: In einem Futtermittelbetrieb an der Duisburger Straße hat es in einer Produktionsstrecke im 6. Obergeschoss eines 12-geschossigen Silogebäudes gebrannt.