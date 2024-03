Spielegruppen für Anfänger und Profis Wo in Neuss zusammen gewürfelt und taktiert wird

Der Spieletreff der Diakonie richtet sich an alle ab 55 Jahre. Alle vierzehn Tage wird dienstags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr am Artur-Platz-Weg 2 zusammen gespielt. Betreut wird der Nachmittag von den zwei ehrenamtlichen Helferinnen Karin Velhaber und Christiane Murek. ,,Frau Velhaber legt sich für ihre Mitspieler ins Zeug. Immer wieder besucht sie Spielemessen und testet neue Spiele, um up to date zu bleiben. Davon lässt sie vieles mit in ihre Gruppe einfließen. Es ist einfach toll, immer wieder etwas Neues auszuprobieren“, so Melanie Schnitzler von der Diakonie. ,,Es gibt aber was, das hier immer gespielt wird, unabhängig von allen Neuheiten: Rummikub und Sketch. Die beiden sind und bleiben hier auf Platz 1.“ Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02131 165140 ist nicht zwingend notwendig, aber gern gesehen, für den Fall, dass der Termin mal nicht zustande kommt.