Nach Fahndung in Neuss : Dicker Mann zeigt sich nackt an Straße - Mutmaßlicher Täter ermittelt

Neuss Vor rund zwei Wochen soll sich ein Mann an der Bonner Straße einer Frau nachgestellt und sich entblößt haben. Nach der Berichterstattung gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein und machten Angaben zum mutmaßlichen Täter.

Es war am Montagabend, 3. August, kurz nach 23 Uhr, als sich der Mann einer Frau an der Bonner Straße in schamverletzender Weise gezeigt hat. Zuvor soll er sich an parkenden Autos zu schaffen gemacht haben. Als er sich von der Dame ertappt fühlte, soll er angefangen haben, wirr und obszön zu reden und sich auszuziehen. Die Frau erstattete Anzeige.