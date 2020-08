Neusser Polizei sucht Zeugen : Unbekannte lösen Radschrauben an Auto

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Foto: Michael Scholten

Nordstadt Ein Neusser (20) hat die Polizei am Dienstagabend darüber informiert dass offenbar Radschrauben seines Opels gelockert wurden.

Der Neusser bemerkte dies nach Fahrtantritt am Dienstagmorgen und meldete es laut Polizei per Online-Anzeige. Der vermutliche Tatzeitraum liegt zwischen Montag (17.) und Dienstag (18.), in der Zeit von 18.45 Uhr bis 7.30 Uhr. Der champagnerfarbene Astra stand an der Straße „Buschhausen“.