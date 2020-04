Trickdiebstahl in Neuss : Polizei fahndet nach aufdringlicher Frau

Neuss Eine ältere Frau wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls. Eine Frau redete unaufhörlich auf sie ein, später habe die Seniorin ihren Schlüsselbund vermisst. Wieder Zuhause stellte sie fest, dass jemand ihre Wohnung durchwühlt hat.

Das teilt die Polizei mit. Die mehr als 80 Jahre alte Frau hat demnach gegen 14.15 Uhr ihre Wohnung an der Kapitelstraße verlassen. Nach wenigen Metern sei sie erstmalig von einer unbekannten Frau, die ihr offensichtlich gefolgt war, angesprochen worden. Die Fremde habe sie bis zu einem Discounter am Hermannsplatz begleitet und dabei unaufhörlich auf die Seniorin eingeredet. So abgelenkt, gelang es der Tatverdächtigen offenbar in einem günstigen Moment, den Schlüsselbund aus der Jacke der Seniorin zu ziehen, berichtet die Polizei. Erst als die ältere Dame ihren Einkauf getätigt hatte, bemerkte sie den Verlust. Zuhause angekommen stellte sie dann fest, dass ihre Wohnung durch Unbekannte heimgesucht und durchwühlt worden war.