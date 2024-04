Großer Andrang in Neuss Thailändische Genüsse beim Street-Food-Festival

Tatsächlich kommt mitten in Neuss ein Gefühl dafür auf, wie es in Thailands Straßen aussehen könnte. „Wir versuchen, mit diesem Street- Food-Festival etwas von der thailändischen Kultur erlebbar zu machen“, sagt Organisator Chanthone Sayasith, der Betriebsleiter des Thai Royal Restaurants in der Neusser Innenstadt ist. Er organisiert das Straßenfest bereits zum dritten Mal. „Doch nie war es so voll wie heute, an diesem Samstag“, freut sich der Organisator: „Normalerweise ist Sonntag der große Tag, dann kommen vor allem thailändische Familien mit den Kindern, weil sie nicht arbeiten müssen.“ Und die Thais kommen aus ganz Deutschland, Belgien und Holland, denn jedes Wochenende verkaufen sie auf diesen Märkten ihre thailändischen Produkte. „Die Märkte gibt es an jedem Wochenende in den warmen Monaten in jeweils einer anderen deutschen Stadt“, erklärt Marktverkäufer Nattapong Pattamarang von Ohayo Asia Shop Düsseldorf. „Letztes Wochenende waren wir in Wolfsburg, nächstes Wochenende sind wir in Oberhausen.“ Der junge Verkäufer freut sich, dass er heute schon 100 Kokosnüsse verkauft hat. Aber auch anderes Gemüse geht weg wie warme Semmeln: die berühmte, stachelige Durian-Frucht, auch Stinkfrucht genannt, ist bereits bis zu diesem Abend in 300 Kisten verkauft worden.