Polizei ermittelt : Versuchter Wohnungseinbruch in Neuss

(Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Neuss In Neuss versuchten Einbrecher sich Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Kaiser-Friedrich-Straße zu verschaffen, indem sie am Fenster hantierten. Hebelspuren konnten von der Polizei gesichert werden.

Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat in der Nacht zu Montag. Ein Bewohner war gegen 3 Uhr durch verdächtige Geräusche auf dem Balkon aufgewacht, der oder die Täter hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Weite gesucht. Es war den Dieben offenbar nicht gelungen, in die Räumlichkeiten einzudringen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

(NGZ)