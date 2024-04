Polizei in Meerbusch Bargeld aus geparktem Auto gestohlen

(stz) Einen Fall von Trickdiebstahl meldet die Polizei: Am Donnerstag (04.04.) gegen 12 Uhr hatte eine Meerbuscher Seniorin bei einer Bank an der Dorfstraße Bargeld abgeholt. Von dort aus suchte sie ihr geparktes Auto am Dr.-Franz-Schütz-Platz auf. Eine unbekannte Frau kam am Auto auf sie zu. Die Meerbuscherin wollte ihr das Parkticket überlassen. Dies lehnte die Unbekannte ab und zeigte auf das Heck des Pkw. Die Meerbuscherin stieg aus ihrem Fahrzeug und erblickte neben ihrem Reifen zwei Geldscheine sowie Münzgeld. Beide Frauen bückten sich danach. Als die Dame wieder in ihren Pkw stieg, bemerkte sie, dass das abgeholte Bargeld aus dem Innenraum entwendet wurde. Die Frau wurde als circa 160 Zentimeter groß beschrieben, zwischen 25 und 35 Jahre alt, das schwarze Haar zu einem Zopf gebunden und mit rot lackierten Fingernägeln. Ihr Aussehen wurde als zierlich und "südländisch" geschildert. Sie ging in Richtung Bücherei.