Einsatz im Neusser Hauptbahnhof : Frau gerät unter Zug und wird schwer verletzt

(Symbolbild). Foto: dpa

Neuss Am Dienstagmorgen hat es einen großen Einsatz am Neusser Hauptbahnhof gegeben. Eine Frau war dort an einem Gleis unter einen Zug geraten. Die schwer verletzte Patientin wurde nach der Versorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus transportiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilt die Feuerwehr mit. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Frau an einem Gleis unter einen Zug geraten. „Glücklicherweise wurde sie unter dem Zug nicht eingeklemmt, so dass sie durch die Feuerwehr schnell gerettet werden konnte“, berichtet die Feuerwehr.

Die Kräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung und beim Transport vom Bahnsteig zum Rettungswagen.

Das Gleis wurde für die Zeit des Einsatzes gesperrt, die Polizei riegelte die Einsatzstelle großräumig ab. Die schwer verletzte Patientin wurde nach der Versorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(NGZ)