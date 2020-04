Verdacht auf Brandstiftung in Neuss : Zeugen nach Pkw-Brand in Uedesheim gesucht

Zeugen nach Pkw-Brand in Uedesheim gesucht

Verdacht auf Brandstiftung in Neuss

Neuss Ein Zeuge hat in der Nacht zu Samstag die Einsatzkräfte alarmiert. Ihm sind Flammen aufgefallen, die aus dem Heck eines geparkten Mercedes loderten.

In der Nacht zu Samstag, gegen 2.30 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Auto an der Ecke Rheinfährstraße / Macherscheider Straße aus. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil ihm Flammen am Heck des geparkten Mercedes beim Vorbeifahren aufgefallen waren.