Unter Alkoholeinfluss in Neuss : 60-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug und flüchtet von Unfallstelle

Neuss Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und Alkoholeinfluss beschäftigt derzeit die Polizei in Neuss.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr am Dienstnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein 60-jähriger Neusser mit seinem VW die Bundesstraße 477 in Richtung Speck. Das teilt die Polizei mit. In Höhe der Einmündung zur Eppinghovener Straße verlor er die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam von der Straße ab, touchierte erst einen Leitpfosten und in einer darauffolgenden Kurve eine Leitplanke. Dadurch geriet der Pkw ins Schleudern, prallte wieder gegen eine Leitplanke und kam in einem Grünstreifen zum Stehen.