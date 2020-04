Unfall in Neuss : Fahrradfahrerin übersieht Kleintransporter - Seniorin kam verletzt ins Krankenhaus

Neuss Bei einem Unfall in der Neusser Innenstadt wurde am Mittwochvormittag eine Radfahrerin schwer verletzt.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 10.40 Uhr war demnach eine 79-jährige Neusserin mit ihrem Fahrrad auf dem Radstreifen der Batteriestraße in Richtung Hammer Landstraße unterwegs. Etwa in Höhe des dortigen Kinokomplexes beabsichtigte sie nach ersten Erkenntnissen und anhand von Zeugenaussagen augenscheinlich den Fahrstreifen von rechts nach links zu queren. Dabei übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden Mercedes Kleintransporter eines 40-jährigen Neussers. Es kam zur Kollision, wodurch die Radlerin auf die Straße stürzte. Nach medizinischer Erstversorgung transportierte ein Rettungswagen die verletzte Seniorin in ein Krankenhaus.