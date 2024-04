Kriminalität in Hilden Falscher Wasserwerker betrügt Seniorin

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Sie möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügern zu warnen. Grundsätzlich gilt, dass keine unbekannten Personen in die Wohnung gelassen werden sollten. Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internet-Anbietern und auch Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Zwar sollte der Dienstausweis verlangt werden, doch auch dieser kann gefälscht sein. Wer sich unsicher ist, sollte Personen hinzuziehen, denen er vertraut oder direkt die Polizei rufen.