Vorfall in Neuss : Seniorin fällt auf Betrüger herein

(Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Nordstadt Eine Seniorin ist am Dienstag auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Ihr Sohn habe einen Unfall verursacht, sitze in Untersuchungshaft und könne durch Zahlung einer Kaution freigelassen werden, erklärte man ihr am Telefon.

