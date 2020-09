Neusser Polizei sucht Zeugen : Ladendiebe flüchten und lassen Beute zurück

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Zwei Diebe haben sich am Dienstag um kurz nach 16 Uhr mit dem Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes an der Niederstraße angelegt. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter reichlich an den Textilien bedient und anschließend versucht, die Filiale ohne zu bezahlen zu verlassen.

Vor dem Geschäft forderte der Detektiv das Duo auf, ihm den Inhalt der prall gefüllten Tragetaschen zu zeigen. Daraufhin kam es zu einer Rangelei. Die Diebe entschlossen sich, ihre Beute zurückzulassen und die Gelegenheit zur Flucht zu nutzen. In den Taschen befand sich neben zwei Hosen, vier Pullovern sowie Unterwäsche weitere mutmaßliche Beute, die offenbar in anderen Geschäften gestohlen worden war. Die beiden mutmaßlichen Diebe konnten entkommen.