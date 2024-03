Seniorin übertölpelt Verbrecher in Straelen 88-Jährige speist Betrüger mit 50-Euro-Schein ab

Eine ganz perfide Nummer hatten sich Unbekannte in Straelen ausgedacht. Sie riefen einen 84-Jährigen an und schüchterten ihn am Telefon ein. In der Nachbarschaft habe es eine Einbruchserie gegeben. Man könne nicht ausschließen, dass die Verbrecher immer noch unterwegs seien. Er solle daher seine Wertsachen lieber an die Polizei übergeben. Auch hier ließ sich der Senior nicht übers Ohr hauen und alarmierte genauso die Polizei wie ein älterer Mann aus Kranenburg-Zyfflich, bei dem ein angeblicher Polizist angerufen und Geld gefordert hatte.