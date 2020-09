Nach Kellerbrand in Neuss : Verkeilte Schutztür verschlimmerte Brandfolgen

Nach Kellerbrand in Neuss

Nordstadt Es war Glück im Unglück. Zu dieser Feststellung kommen die Verantwortlichen der Gemeinnützigen Wohnungs-Genossenschaft (GWG), die sich noch einmal mit dem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Kolpingstraße beschäftigen mussten.

Dort mussten Anfang Mai sechs Menschen von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet werden, weil der Brandrauch, der aus dem Keller ins Treppenhaus gequollen kam, eine Flucht auf diesem Wege unmöglich gemacht hatte. Der giftige Qualm, so heißt es jetzt in einem Schreiben der GWG an die Mieter, „hätte eigentlich aufgrund der installierten Brandschutztür nicht auf das Treppenhaus übergehen dürfen“. Doch die Tür stand offen. Und das nicht nur vorübergehend – sie war regelrecht verkeilt.