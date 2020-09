Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Dachgeschoss-Brand in Meertal

Der Einsatz in Meertal dauerte mehrere Stunden. Foto: Emergency-Report.de

Meertal Die Feuerwehr musste am Dienstag um kurz nach 12 Uhr zu einem Brand am Germanicusweg ausrücken. Dort stand eine Dachgeschoss-Wohnung in Flammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Feuerwehr mitteilte, befanden sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zwei Personen auf dem Dach, die sich über ein Fenster dorthin gerettet hatten. Sie wurden über eine Drehleiter gerettet und blieben beide unverletzt. Ebenfalls mit dem Schrecken davon kam eine weitere Person, die im Inneren der Wohnung Löschversuche unternahm. Auch sie wurde von der Feuerwehr nach draußen gebracht.

Der Einsatz mit zwei Löschzügen im Stadtteil Meertal dauerte mehrere Stunden.

(jasi)